Специалисты сохраняют спасенные из пожара фрагменты панорамы Оборона Севастополя

Специалисты сохраняют спасенные из пожара фрагменты панорамы Обороны Севастополя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря помогают сохранять спасенные из пожара фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов". Об этом журналистам заявил директор музея Михаил Смородкин.

Он уточнил, что реставрацией полотна еще до пожара занимался центр Грабаря и его сотрудники, большее 30% было отреставрировано.

"Они сейчас уже вовлечены в работу, мы консультировались по телефону, как можно максимально спасти то, что удалось вынести из пожара, то есть какими составами обработать, как правильно намотать", - сказал руководитель учреждения.

Как писал сайт KP.RU, ранее Смородкин сообщил, что сотрудники музея спасали полотно панорамы "Оборона Севастополя" после атаки ВСУ, бросаясь в горящее здание.

Ночью 10 июня украинские боевики направили дрон на здание панорамы "Оборона Севастополя". Губернатор Михаил Развожаев заявил, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен.