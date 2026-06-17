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НовостиОбщество17 июня 2026 11:38

Специалисты сохраняют спасенные из пожара фрагменты панорамы Оборона Севастополя

Ночью 10 июня украинские боевики направили дрон на здание панорамы "Оборона Севастополя"
Сергей ГАПЧУК
Специалисты сохраняют спасенные из пожара фрагменты панорамы Обороны Севастополя

Специалисты сохраняют спасенные из пожара фрагменты панорамы Обороны Севастополя

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря помогают сохранять спасенные из пожара фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов". Об этом журналистам заявил директор музея Михаил Смородкин.

Он уточнил, что реставрацией полотна еще до пожара занимался центр Грабаря и его сотрудники, большее 30% было отреставрировано.

"Они сейчас уже вовлечены в работу, мы консультировались по телефону, как можно максимально спасти то, что удалось вынести из пожара, то есть какими составами обработать, как правильно намотать", - сказал руководитель учреждения.

Как писал сайт KP.RU, ранее Смородкин сообщил, что сотрудники музея спасали полотно панорамы "Оборона Севастополя" после атаки ВСУ, бросаясь в горящее здание.

Ночью 10 июня украинские боевики направили дрон на здание панорамы "Оборона Севастополя". Губернатор Михаил Развожаев заявил, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен.