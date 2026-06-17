"Бьют по самому больному": Лантратова выказалась об атаке ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

Яна Лантратова: ВСУ целенаправленно бьют по детям Фото: sbbytoday @ соцсети

Новые случаи атак украинских ракет и беспилотников по местам, где находятся дети, фиксируются каждый день, и атака боевиков ВСУ по автобусу в Брянской области не стала исключением. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она отметила, что совместно с коллегой из Брянской области держит эту ситуацию на контроле.

"Безусловно, мы будем фиксировать каждый факт происходящего, потому что на разных международных площадках они (представители Украины – прим. ред.) откровенно лгут… Они [ВСУ] целенаправленно бьют по самому больному, по самому тонкому, по детям", - подчеркнула Лантратова.

Как писал сайт KP.RU, днем 17 июня в Брянской области украинские националисты при помощи беспилотника атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, которая ехала на отдых в Геленджик. В салоне находилось 44 пассажира, из них 28 — юные спортсмены. В результате ЧП погибла женщина, сопровождавшая команду, еще шесть человек ранены.