Лантратова допустила провокации Киева на выборах в Госдуму Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что выборы в Госдуму, которые состоятся осенью 2026 года, будут проходить в сложной общественно-политической обстановке. На заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека она допустила возможные провокации со стороны киевского режима.

«Выборы будут проходить в сложной общественно-политической ситуации, очень важны вопросы безопасности, мы понимаем, что могут быть различные провокации со стороны киевского режима», — сказала политик.

Мероприятие было посвящено обеспечению прав участников избирательного процесса и обмену лучшими практиками. Лантратова подчеркнула, что в нынешних условиях вопросам безопасности на выборах необходимо уделить особое внимание. Она также отметила, что российские правозащитники и избирательные комиссии должны быть готовы к любым попыткам вмешательства в ход голосования.

Ранее KP.RU писал, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября 2026 года, официально стартовала федеральная избирательная кампания.