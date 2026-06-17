Стали известны подробности лечения онкобольной Лерчек: ее возлюбленный снял новое видео

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Сети опубликованы подробности лечения онкобольной Лерчек. Возлюбленный блогерши показал кадры, где инфлюенсер рассказывает о домашней химиотерапии. У нее на поясе сумка с препаратом, который поступает в организм через трубки под давлением. Луис Сквиччиарини опубликовал ролик у себя в социальных сетях.

«Мы вчера приехали на седьмую «химию» в госпиталь, прокапали первый препарат. И последний препарат, так как не нужно, чтобы капельница висела, он висит на тебе и по трубочкам под давлением капается. Это очень классно, что можно больше времени дома с детьми проводить», — отметила Лерчек в видео.

Блогерша Лерчек успешно прошла шестую химиотерапию. Родные девушки поддерживают ее, а поклонники желают скорейшего выздоровления. Возлюбленный Чекалиной сообщил, что лечение, которое проходит блогер, уже дает положительные результаты.

Напомним, Лерчек должна будет пройти повторную судебно-медицинскую экспертизу. Прокуратура направила соответствующий документ в один из судов Москвы, чтобы обязать блогера сделать это. Надзорное ведомство также требует медкарту Лерчек.