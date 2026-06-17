Слова Трампа разошлись с реальностью: стоимость бального зала в Белом доме уже выросла до $600 млн

WP: Стоимость бального зала Трампа в Белом доме увеличилась до 600 млн долларов Фото: REUTERS.

Стоимость строящегося по инициативе президента США Дональда Трампа бального зала в Белом доме выросла в три раза после объявления проекта в прошлом году и к марту оценивалась в 600 миллионов долларов. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на документы подрядчика.

“Подробная сводка проекта, подготовленная подрядчиком для Белого дома более чем за три недели до комментариев Трампа, оценивала общую стоимость строительства в 600 миллионов долларов – более половины должно было поступить от налогоплательщиков”, – говорится в публикации.

В материале отметили, что 293 млн долларов должны были поступить из частных источников. Кроме того, еще 307 млн долларов планировалось выделить через структуры, которые финансируются из бюджета.

Издание уточнило, что к моменту мартовского заявления Трампа федеральное правительство США уже одобрило более десятка платежей Clark Construction на десятки миллионов долларов из госсредств.

Как писал сайт KP.RU, в мае Трамп объяснил рост затрат на строительство бального зала в Белом доме. По его словам, это связано с увеличением размера помещения и повышением качества проекта. Трамп указал, что после этих изменений стоимость строительства возросла до 400 млн долларов, вместо изначально заявленных 200 млн долларов.