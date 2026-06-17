Стало известно слово, которое вызвало большие проблемы на ЕГЭ по русскому языку

Слово «преддверие» вызвало наибольшие трудности на ЕГЭ по русскому языку Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Самое большое затруднение у выпускников на Едином государственном экзамене по русскому языку в 2026 году вызвало написание слова «преддверие». Об этом журналистам сообщил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов Роман Дощинский.

По его словам, многие участники не смогли идентифицировать это слово, хотя контекст был очевиден: «в преддверии праздников», «в преддверии юбилеев», «в преддверии выходных дней».

Дощинский подчеркнул, что трудности с написанием слов, которые редко встречаются в повседневной речи, становятся системной проблемой. Чем беднее словарный запас школьника, тем сложнее ему применять орфографические правила.

Ранее KP.RU писал, что Рособрнадзор опережает график обработки экзаменационных материалов. Результаты ЕГЭ по литературе, истории и химии уже переданы в регионы на два дня раньше срока, а итоги по русскому языку загружены в региональные системы и в ближайшее время появятся на портале Госуслуг.