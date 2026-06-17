Сотрудники музея разрезали панораму обороны Севастополя, чтобы спасти от пожара

Сотрудники музея, рискуя жизнью, бросались в горящее здание, чтобы спасти полотно «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» после удара ВСУ. Фото: Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Сотрудникам Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя пришлось в спешке разрезать полотно панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», чтобы спасти его из огня. Об этом журналистам рассказал сотрудник учреждения Евгений Исаев.

По его словам, чтобы спасти уникальную картину, пришлось предпринять экстренные меры и разрезать ее на части канцелярскими ножами. Благодаря этому решению уникальное произведение удалось быстро эвакуировать из горящего музея.

Часть панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» художника Франца Рубо. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В настоящий момент фрагменты панорамы переданы специалистам, которые оценят степень повреждений и возможность восстановления. Но уже сейчас понятно, что реставрация панорамы потребует сложных работ.

Ранее KP.RU писал, что сотрудники музея обороны Севастополя, рискуя жизнью, бросались в горящее здание, чтобы спасти полотно «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» после удара ВСУ. Из огня удалось вынести десять крупных фрагментов размером примерно три на пять метров, которые сейчас находятся в безопасности, однако большая часть исторической реликвии утрачена.