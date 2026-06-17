Глава РФПИ Кирилл Дмитриев Фото: REUTERS.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на ужасы, которые творятся в Британии во время правления премьера Кира Стармера. Он подчеркнул, что в королевстве процветает сатанизм*.

«Стармер сделал британские учреждения безразличными и сатанинскими* в своей пассивной жестокости по отношению к более чем 250 000 жертвам изнасилований детей. Прочитайте их ужасные истории. Спасите детей!» — резюмировал представитель Кремля в своем обращении на канале в соцсети X.

Британские СМИ игнорируют репортаж о более чем 250 тысячах жертв изнасилований в стране. Это позорно и подтверждает их соучастие в институционализированном насилии.

Ранее KP.RU сообщил, что авторитет премьера Великобритании Стармера падает с каждым днем. Дмитриев прокомментировал эту тему и рассказал о возможных причинах.

*—движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.