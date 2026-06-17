Тайна Бермудского треугольника: военный эксперт оценил новую версию аномалии

Даже при спокойной погоде могут возникать мощные волны. Фото: Ian Dikhtiar / Shutterstock / Fotodom

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал новую версию происхождения аномалий Бермудского треугольника. Поводом стала гипотеза британского ученого Ника Хачингса, который связал исчезновения кораблей и самолетов с подводными вулканами и магнитными возмущениями. Об этом пишет aif.ru.

«Доля истины в магнитной версии есть, но эта сфера все еще крайне мало исследована. И вместо того чтобы тратить ресурсы на войны, человечеству стоило бы активнее изучать морские глубины – выживание в будущем будет зависеть именно от них», – отметил эксперт.

При этом Дандыкин подчеркнул, что океан остается крайне непредсказуемой средой: даже при спокойной погоде могут возникать мощные волны и опасные явления. По его мнению, часть загадок Бермудского треугольника может объясняться природными факторами, но полностью исключать другие версии пока рано.

Напомним, загадка Бермудского треугольника начала формироваться после серии таинственных исчезновений кораблей и самолетов в Атлантике. Сайт KP.RU писал, что в ней до сих пор никто не может объяснить.