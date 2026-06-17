Немец попал в Книгу рекордов Гиннесса, собрав самую большую сосиску из Lego

45-летний житель Германии Томми Шмидт установил мировой рекорд, собрав самую большую в мире сосиску из кубиков Lego. Фото: guinnessworldrecords.com

45-летний житель Германии Томми Шмидт установил мировой рекорд, собрав самую большую в мире сосиску из кубиков Lego. Об этом сообщает UPI.

Мужчина создал модель традиционного немецкого братвурста в булочке с полоской горчицы из 65 тысяч деталей конструктора. Длина готового изделия составила 6 футов и 6,7 дюймов, что официально зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса.

Идея необычного проекта принадлежит местному производителю колбасных изделий. Шмидт признался, что всегда любил нестандартные задачи, и вместе с компанией они быстро пришли к концепции масштабной постройки. На реализацию ушло около года, причем непосредственно строительство заняло шесть месяцев.

Шмидт отметил, что попытка установить рекорд стала данью уважения его родному региону - Тюрингии, где братвурст является местным деликатесом, известным во всем мире.

Ранее британский военный с двумя ампутированными ногами Будха Магар Хари установил свой пятый мировой рекорд Гиннесса, став первым человеком с такой особенностью, покорившим Семь вершин мира, включая Эверест и Эльбрус.