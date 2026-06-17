Volkswagen находится под угрозой исчезновения с рынка: концерну предрекли полный крах

Der Spiegel: концерну Volkswagen грозит полное разорение. Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Члены совета директоров немецкого автоконцерна Volkswagen считают, что компании грозит полное разорение. Сейчас она буквально находится под угрозой исчезновения с рынка. Об этом пишет газета Der Spiegel.

«Топ-менеджеры сошлись во мнении, что ситуация с Volkswagen Group крайне критическая. Шесть из девяти опрошенных членов совета директоров даже оценили компанию как находящуюся под угрозой исчезновения. Еще трое назвали бы ситуацию напряженной», - делится результатами опроса издание.

Все респонденты выступают за радикальное изменение стратегии компании. В частности, они отмечают плохие показатели на рынках Китая и Северной Америки. По мнению участников совета, в первую очередь нужно решать проблему на этих точках.

Тем временем у отечественного автоконцерна Volga дела идут в гору. В компании заявили, что до конца 2026 года будет выпущено порядка 30 тысяч авто.