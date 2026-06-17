Россиян заинтересовало состояние здоровья блогерши Лерчек: будет ли проведена еще одна экспертиза

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россиян заинтересовало состояние здоровья онкобольной блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной). Это произошло после того, как были опубликованы кадры из спортзала, где инфлюенсер активно занимается спортом. Аналитики KP.RU попросили юриста прокомментировать ситуацию, будет ли назначена Лерчек дополнительная экспертиза.

Юрист, замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков в разговоре с корреспондентом KP.RU уточнил, что само по себе ходатайство прокуратуры не означает автоматического проведения повторной экспертизы.

«Суду нужно оценить, имеются ли предусмотренные законом основания для назначения повторной судебной экспертизы», — отметил Матюшенков в интервью «Комсомолке».

Далее юрист попробовал спрогнозировать различные сценарии развития дела Лерчек. Суд может отказать в удовлетворении ходатайства, если медицинские заключения достаточны и достоверны. Производство будет приостановлено до изменения состояния здоровья или других значимых обстоятельств. Если возникнут сомнения в заключении, суд назначит повторную экспертизу другим экспертом или учреждением, заключил Матюшенков.

Ранее KP.RU сообщил, что прокуратура все же настаивает на прохождении повторной судмедэкспертизы для Лерчек.