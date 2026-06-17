Гепти: Встреча лидеров России и Филиппин даст позитивный сигнал миру Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель министра торговли и промышленности Филиппин Аллан Гепти заявил, что встреча президента России Владимира Путина с филиппинским лидером Фердинандом Маркосом-младшим в Казани направит позитивный сигнал мировому сообществу. Об этом он сказал в интервью ТАСС на полях саммита Россия – АСЕАН.

По словам Гепти, Россия является традиционным торговым партнером Филиппин, и предстоящий диалог лидеров продемонстрирует прочность экономического партнерства. Замминистра отметил большой потенциал для взаимодействия в энергетике, сельском хозяйстве, торговле и туризме.

Этот визит в Россию станет первым для Маркоса-младшего. Юбилейный саммит посвящен 35-летию отношений между РФ и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, а Филиппины в 2026 году возглавляют ассоциацию.

Ранее KP.RU писал, что президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший прибыл в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН, где запланирована его отдельная встреча с Владимиром Путиным. Главу государства встретил в аэропорту руководитель Татарстана Рустам Минниханов.