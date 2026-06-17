Оторванные от реальности: британские чиновники получали зарплату за игру в GTA, чтобы «лучше узнать жизнь простых людей»

Telegraph: Британские чиновники играли в GTA, чтобы узнать, как живут люди Фото: REUTERS.

Британцы в очередной раз отличились. Как оказалось, с 2024 года их чиновники запустили программу Policy Lab, в рамках которой сотрудники департаментов должны были... играть в популярную компьютерную игру о бандитской жизни Grand Theft Auto (GTA). За зарплату, если что. Зачем это было нужно - сообщает The Telegraph.

Как оказалось, таким образом британские чиновники пытались узнать, чем и как живут простые люди. Для этого была в документах парламента даже своя, унизительная формулировка: «узнать о жизненном опыте представителей общественности». Будто бы группа ученых, изучающих поведение диких животных.

Якобы проект был признан даже удачным: чиновники «узнали много нового», «пообщались с игроками» и даже «научились отдельным аспектам ведения бизнеса». Тот факт, что GTA - игра про американское общество, британских управленцев не смутил. Как и то, что эта игра никогда не пыталась показать бытовую жизнь, а наоборот - детально демонстрирует преступный мир в США.

Ранее KP.RU сообщил, что правительство Британии заплатило более 50 млн рублей за редизайн своего сайта, который заключался в изменении цвета фона и переносе точки чуть повыше.