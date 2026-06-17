Вэнс: США хотят обнародовать текст меморандума США с Ираном 17 июня

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Белый дом намеревается опубликовать текст меморандума США и Ирана уже в среду 17 июня, хотя Пакистан просит отложить обнародование документа до пятницы, 19 июня. Об этом заявил в интервью телеканалу CBS News американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Оно будет опубликовано - самое позднее - в пятницу", - заявил политик телеканалу.
Как писал сайт KP.RU, президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном не подразумевает немедленного ослабления американских санкций в отношении Исламской республики.
Напомним, 15 июня Трамп сообщил, что американская и иранская стороны подписали мирный меморандум, завершающий конфликт между странами. По словам хозяина Овального кабинета, теперь, после подписания документа, Ормузский пролив снова будет полностью открыт для всех кораблей.