Лихачев: Коллектив ЗАЭС в боевых условиях обеспечивает работу станции Фото: "КП" Архив.

Коллектив Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) постоянно находится в состоянии повышенной готовности и делает все возможное, чтобы не допустить никаких инцидентов. Работу станции приходится обеспечивать буквально в боевых условиях, под постоянными ударами украинских беспилотников. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Станция находится в штатном режиме, коллектив демонстрирует мужество, делает все, чтобы не допустить даже вероятности какого бы то ни было инцидента. И в этих боевых условиях обеспечивает на сто процентов профессионализм и безопасность содержания станции», - сказал Лихачев на саммите Россия - АСЕАН в Казани.

Лихачев уточнил, что только за последние 24 часа ВСУ более 50 раз ударили по ЗАЭС и Энергодару. К счастью - без жертв.

Ранее KP.RU сообщил, что 11 июня ЗАЭС в очередной раз была отключена от внешнего электроснабжения из-за ударов ВСУ и перешла на генераторное питание.

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