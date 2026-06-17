Суд на два месяца закрыл кафе в Камышине, где отравились суши более 30 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградский областной суд принял решение о временном запрете работы кафе "ЕвроАзия" в Камышине, где после употребления суши заболели острой кишечной инфекцией более 30 человек, среди которых есть дети. Об этом говорится на сайте инстанции.

"За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения приостановлена деятельность по оказанию услуг общественного питания в кафе "ЕвроАзия". <…> ИП Ким С. В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ.", - сказано в публикации.

В сообщении указано, что кафе приостанавливает деятельность по оказанию услуг общественного питания и услуг доставки продуктов питания населению на 60 суток.

Как писал сайт KP.RU, накануне стало известно, что 16 человек попали в больницу с отравлением, поев суши и роллы в кафе Камышина Волгоградской области. У восьми попробовавших продукцию "ЕвроАзия" нашли сальмонеллез. Следователи после массового отравления завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.