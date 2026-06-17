Мирошник назвал атаку ВСУ на автобус с детьми под Брянском военным преступлением. Фото: sbbytoday @ соцсети

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака украинских боевиков на автобус с детской футбольной командой из Беларуси в Брянской области является военным преступлением против мирного населения. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Киев нарушил нормы и принципы международного гуманитарного права, нанеся удар по гражданскому транспорту, в котором находились дети.

По мнению Мирошника, эта трагедия может быть частью плана киевского режима по воздействию на руководство Беларуси. Он напомнил, что в последние недели Владимир Зеленский активно провоцировал Минск политическими заявлениями, и произошедшее вполне вписывается в этот контекст.

Дипломат не исключил, что боевики Киева могли намеренно отслеживать автобус, прежде чем нанести удар. Современные возможности дронов позволяют четко идентифицировать транспорт, его номерные знаки и принадлежность к государству.

Ранее МИД Беларуси расценил атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми-футболистами в Брянской области как акт терроризма против мирного населения. Пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков выступил со специальным обращением, в котором жестко осудил удар, унесший жизнь женщины и ранивший еще шестерых человек, включая четверых детей.