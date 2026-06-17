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НовостиПолитика17 июня 2026 13:50

Россия выразила соболезнования родным погибшей в атаке ВСУ под Брянском

Представители Беларуси назвали произошедшее в Брянской области террористическим актом
Людмила МИТРОХИНА
Россия выразила соболезнование родным погибшей в атаке ВСУ под Брянском

Россия выразила соболезнование родным погибшей в атаке ВСУ под Брянском

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия соболезнует родным погибшей в атаке ВСУ на автобус в Брянской области, желает выздоровления пострадавшим. Об этом сказали в российском министерстве иностранных дел.

МИД РФ осуждает атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала это чудовищным преступлением и призвала международные структуры осудить теракт.

Напомним, киевский режим атаковал автобус с детьми в Брянской области. Отмечается, что пассажирами были дети из футбольной команды. Они направлялись из Белоруссии в Геленджик на отдых. ВСУ атаковали гражданский объект, подтвердив свою террористическую сущность. В результате несколько несовершеннолетних получили травмы различной тяжести, а сопровождающая скончалась.