Беларусь направила реанимационные бригады к раненым в Брянской области

Минздрав Беларуси отмечает, что всего пострадали 8 человек при ударе ВСУ в Брянской области Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Из Беларуси были направлены три реанимационные бригады для в Брянскую область для помощи пострадавшим при ударе дрона ВСУ. Об этом заявил глава Минздрава республики Александр Ходжаев.

По данным ведомства, в результате атаки травмы различной степени тяжести получили восемь человек, шестеро из которых - несовершеннолетние. Пострадавшие находятся в нескольких больницах Брянской области.

«Мы направили три реанимационные бригады, дополненные разными специалистами в составе 11 человек, в Брянск, которые на месте совместно со специалистами Российской Федерации смогут оценить состояние наших граждан и принять решение о возможности их транспортировки в Республику Беларусь», - отметил министр.

Он также сообщил, что в случае принятия решения о транспортировке пострадавших на родину наготове находится вертолет медслужбы.

Ранее стало известно, что СК Беларуси возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на автобус с футбольной детской командой. В настоящий момент ведется расследование.