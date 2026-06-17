Гинеколог раскрыла, как облегчить приливы при менопаузе без гормонов

Врач отметила, что облегчить приливы помогают и негормональные препараты. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Приливы в период менопаузы – частая проблема, с которой сталкивается большинство женщин. Врач-гинеколог Елизавета Новик рассказала, что справиться с ними можно даже без гормональной терапии. Об этом пишет mk.ru.

«Изменение питания – один из самых перспективных подходов. Женщины, которые переходят на веганскую диету с низким содержанием жиров и ежедневно употребляющие 86 г (полчашки) вареных соевых бобов, общая частота приливов снижается на 78%», – поделилась Новик.

По словам специалиста, важную роль играет рацион. Рекомендуется уменьшить кофе, алкоголь, острые блюда и сахар, а также добавить продукты с фитоэстрогенами – сою, бобовые, льняное семя, цельные злаки. Полезны омега-3 жирные кислоты, магний и достаточное количество воды. Травяные чаи с шалфеем или мятой тоже могут облегчить состояние.

Врач отметила, что облегчить приливы помогают и негормональные препараты, включая современные средства, воздействующие на центры терморегуляции в мозге. Однако любые лекарства должны назначаться специалистом. Также большое значение имеет образ жизни: прохладная спальня, одежда из натуральных тканей, умеренная физическая активность и дыхательные практики.

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