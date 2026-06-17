Рютте: Зеленский не будет сидеть за одним столом с лидерами стран НАТО Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский не будет присутствовать на отдельном общем заседании глав стран НАТО в рамках саммита альянса в Анкаре 7-8 июля, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Мы предполагаем, что президент Украины во время саммита НАТО будет проводить программу, аналогичную той, что была в прошлом году в Гааге: много встреч, но не будет отдельной встречи со всеми 32 лидерами, потому что у нас будет одна встреча с 32 лидерами на уровне членов», - заявил Рютте.

По его словам, Зеленский будет проводить двусторонние встречи и переговоры с союзниками. Так что саммит в Анкаре будет иметь иную структуру для Зеленского по сравнению с некоторыми предыдущими встречами альянса. В ходе этих встреч обычно проводились отдельные заседания Совета НАТО-Украина с участием глав государств и правительств, однако в этот раз их не будет.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский уехал с саммита G7 раньше времени, сославшись на некую «важную встречу в Брюсселе».