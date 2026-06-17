ЦИК Армении дал согласие на уголовное преследование экс-президента Кочаряна. Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Центральная избирательная комиссия Армении дала согласие на уголовное преследование бывшего президента страны и лидера оппозиционного блока "Армения" Роберта Кочаряна. Эту новость представителям СМИ озвучил его адвокат Арам Орбелян.

Решение было принято после поступления ходатайства от прокуратуры, теперь следствие может начать процессуальные действия.

"Сейчас ко всем обвинениям добавили отмывание денег", - сказал журналистам защитник Кочаряна.

Ранее KP.RU писал, что оппозиционный блок "Армения" во главе с Робертом Кочаряном заявил о намерении оспорить итоги парламентских выборов, прошедших 7 июня, на которых правящая партия "Гражданский договор" набрала 49,81% голосов, а блок Кочаряна — 9,94%. Лидер оппозиции охарактеризовал кампанию как несвободную и сопровождавшуюся давлением властей, пообещав представить конкретные шаги после консультаций с союзниками.