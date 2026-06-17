Российский банк прошел оценку по Стандартам общественного капитала бизнеса

ПСБ представил публичный отчет об устойчивом развитии за 2025 год. Документ стал одним из первых в России, подготовленных с учетом нового Стандарта общественного капитала бизнеса. Через его критерии банк показывает социальный, экологический эффект своей деятельности, вклад в общественное благосостояние и реализацию национальных целей развития Российской Федерации.

Отчет также опирается на стандарты Глобальной инициативы по отчетности и рекомендации Банка России, а также Минэкономразвития России. В нем 40 количественных показателей, которые прошли аудиторскую и независимую внешнюю проверку. Для повышения качества раскрытия информации, в соответствии с курсом банка на повышение прозрачности нефинансовой отчетности, количественные показатели раскрыты в трехлетней динамике.

— Для ПСБ устойчивое развитие — это прежде всего реальный вклад в развитие экономики страны, людей и долгосрочную устойчивость общества. Банк имеет большой опыт внедрения принципов устойчивого развития во всех регионах страны и вносит значимый вклад в достижение национальных целей. В нашем публичном отчете мы показываем не только то, что сделал банк за 2025 год, но и какое значение эта работа имеет для клиентов, сотрудников, экономики. Новый отчет стал для нас важным шагом к еще более развернутому раскрытию общественного капитала банка, — отметила вице-президент, начальник управления устойчивого развития ПСБ Галина Секиринская.

В документе по итогам деятельности за 2025 год прослеживается, как банк создавал общественный капитал через ключевые направления деятельности. Среди них — повышение доступности финансовых услуг во всех регионах России, развитие инфраструктуры субъектов, поддержка стратегически значимые отраслей. В отчете также рассказывается о расширении мер поддержки для клиентов и сотрудников, сервисах для военнослужащих, ветеранов и их семей. Часть посвящена участию компании социальных, экологических, образовательных, спортивных и благотворительных проектах.

В банке подчеркнули, что становятся амбассадорами этого инструмента. Компания намерена вести системную работу по популяризации Стандарта в России, делиться лучшими практиками и помогать другим организациям вносить вклад в стратегическое развитие страны. Соответствующее соглашение банк заключил с АНО «Общественный капитал» и Агентством стратегических инициатив (АСИ).