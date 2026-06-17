"Вертолеты России" намерены поставить Ирану 21 гражданский Ми-171

"Вертолеты России" поставят 21 гражданский вертолет Ми-171 для общества Красного Полумесяца Ирана. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

"Вертолеты России" поставят 21 гражданский вертолет Ми-171 для общества Красного Полумесяца Ирана. Об этом сообщила компания.

"Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" подписал документы на поставку 21 вертолета Ми-171 для общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении.

Также отмечалось, что машины будут использоваться в санитарных операциях, выполнять транспортные функции и решать другие социально значимые задачи.

По словам главы холдинга Николая Колесова, в Иране эксплуатируются десятки гражданских вертолетов российского производства, которые используются в ключевых отраслях экономики и выполняют социально значимые функции.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин назвал добрыми и доверительными отношения между Россией и Ираном. Глава государства напомнил, что сейчас Москва и Тегеран ведут совместный проект по строительству АЭС в Бушере.