Психолог рассказала, как распознать синдром «соседей по комнате»

Синдром соседей по комнате – это следствие не одного скандала. Фото: eldar nurkovic/Shutterstock/Fotodom

Синдром «соседей по комнате» может незаметно превратить супругов в людей, которые просто живут под одной крышей. Психолог Алиса Дмитриева рассказала, что такое состояние нередко становится одной из причин серьезного кризиса в семье и даже приводит к разводу. Об этом пишет mk.ru.

«Синдром соседей по комнате – это следствие не одного скандала, а тысяч незамеченных моментов, когда вы выбирали дела, гаджеты или молчание вместо живого диалога. Это болезнь накопленного игнорирования. Браки распадаются не от громких ссор, а от тишины, которая длится годами», – объяснила эксперт.

По словам психолога, тревожным сигналом становится ситуация, когда супруги перестают интересоваться жизнью друг друга, редко разговаривают по душам и проводят время вместе лишь по бытовой необходимости. При этом конфликтов может почти не быть, но вместе с ними исчезают и теплые эмоции, чувство близости и взаимная поддержка.

Однако если любовь окончательно ушла, пропало желание что-либо менять, а совместная жизнь превратилась лишь в набор обязанностей и договоренностей, развод может стать выходом из ситуации.

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