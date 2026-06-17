Родителей предупредили, чем опасна чрезмерная забота о ребенке

Последствия гиперопеки могут сохраняться на долгие годы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Постоянная забота о ребенке не всегда приносит пользу. Иногда желание оградить близкого человека от любых трудностей приводит к обратному эффекту, заявила психолог Анна Гусева. Об этом пишет RuNews24.ru.

«Здоровая забота – сказать, что вы рядом, если нужна поддержка, и обсудить возможную помощь. Гиперопека – устроить его на работу через знакомого и поставить перед фактом. Разница очевидна: в первом случае вы предлагаете помощь, во втором — решаете проблему без спроса», – объяснила эксперт.

Гусева отметила, что последствия гиперопеки могут сохраняться на долгие годы. Среди них – низкая самооценка, тревожность, страх ошибок и трудности с принятием решений. Чтобы выстроить здоровые границы с чрезмерно опекающими родителями, психолог посоветовала не оправдываться за свои решения, ограничивать вмешательство в личные дела и не поддаваться на чувство вины.

По ее словам, даже если человек вырос в условиях гиперопеки, изменить ситуацию возможно, если постепенно учиться жить по собственным правилам и брать ответственность за свою жизнь.

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