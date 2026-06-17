Рязанский медуниверситет готовится к росту количества абитуриентов: что известно о приемной кампании

Конкурс на поступление в РязГМУ в 1,4 раза превысил исторический максимум: было подано более 15,6 тысячи заявлений Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

20 июня в России стартует приемная кампания в вузы. О том, как идет подготовка к приему абитуриентов и что ждёт первокурсников, сайту KP.RU рассказали представители Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова.

В 2025 году РязГМУ стал лидером среди вузов области. Конкурс на поступление в университет в 1,4 раза превысил исторический максимум: было подано более 15,6 тысячи заявлений. Об этом рассказало издание «Интерфакс».

Университет ведёт свою историю с 1943 года — тогда вуз был основан в Москве, а позже, в честь 100 летия со дня рождения академика Павлова, переведён в Рязань.

"За десятилетия работы РязГМУ сформировал устойчивую клиническую сеть, запустил современные формы обучения и укрепил международные связи. Сегодня это один из ведущих медицинских вузов страны, после окончания которого студенты становятся востребованными", - отмечают представители учебной организации.

По итогам 2026 года университет занял 57-е место из 100 в рейтинге лучших вузов России RAEX. Среди медицинских университетов России РязГМУ вошел в первую десятку, заняв 8-е место

Нужно отметить, что сейчас в России абитуриенты все чаще выбирают медицину. Ведь профессия остаётся востребованной, а выпускники могут рассчитывать на трудоустройство как в крупных городах, так и в регионах.

По словам представителей вуза, РязГМУ даёт возможность освоить классические специальности (стоматолог, фармацевт, эпидемиолог, психолог) и перспективные новые направления в медицине (эрготерапия, медицинская физика, эмбриология).

Студенты этого университета получают не только теоретические знания, но и отрабатывают на практике, поскольку вуз сотрудничает со многими медицинскими центрами региона. Отмечается, что особое внимание в вузе уделяют научной работе.

"Помимо учебы студенты могут раскрыть творческий потенциал, стать волонтером или проявить себя в спорте", - говорят в вузе. Такой подход, по мнению представителей учебного учреждения, помогает развивать не только профессиональные, но и лидерские качества, учит работать в команде.

Приёмная кампания в РязГМУ стартует 20 июня. Узнать подробности о правилах приёма, перечнях вступительных испытаний и количестве бюджетных мест можно на официальном сайте университета.