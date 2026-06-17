Мирошник: Зеленский несколько недель пытался устроить провокацию для Беларуси Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Украинский главарь Владимир Зеленский в течение нескольких недель пытался устроить провокацию для Беларуси. Об этом в интервью на Радио "Комсомольская правда" заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник, прокомментировав нападение украинских боевиков на белорусский автобус с детской футбольной командой под Брянском.

"На протяжении последних недель Зеленский постоянно задирался к Белоруссии, пытаясь организовать какую-то провокацию", - сказал он.

По словам дипломата, поэтому вполне логично, когда украинские националисты продолжают такого рода действия. Особенно для страны, которая чихать хотела на нормы международного гуманитарного права, подчеркнул Мирошник.

Как писал сайт KP.RU, днем 17 июня в Брянской области боевики ВСУ при помощи дрона атаковали автобус с детьми из Беларуси. Врио губернатора региона Егор Ковальчук сообщил, что националисты киевского режима напали на автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. В салоне в момент атаки находилось 44 пассажира, из них 28 — юные спортсмены. В результате ЧП погибла женщина, сопровождавшая команду, еще шесть человек ранены, в том числе четверо детей, отметил глава области.