Мендель: Зеленский отказался от всех своих предвыборных обещаний Фото: REUTERS.

Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что он нарушил все свои предвыборные обещания. По ее словам, нет ни одного обещания, которое Зеленский бы сдержал после вступления в должность президента Украины. И уж тем более - после того, как узурпировал власть в 2024 году.

"Ни одному слову Зеленского доверять больше нельзя. Человек, который пропагандирует бесконечную войну и радикальную милитаризацию, не станет следующим президентом Украины - именно по этому курсу сегодня ведут нашу страну", - написала Мендель в соцсети X.

Мендель отметила, что в 2019 году Зеленский обещал стабилизировать отношения между Москвой и Киевом, а также победить коррупцию. Однако сейчас он активно выступает против проведения выборов, в то время как его ближайшие соратники продолжают присваивать миллиарды, направляя их на собственное обогащение и провоенные проекты.

Экс-помощница Зеленского подытожила свою мысль упаднической для украинцев мыслью, которая заключается в том, что украинский народ проиграл в тот момент, когда доверился нынешнему главе хунты. С его приходом к власти победил популизм, а не народ.

Ранее KP.RU сообщил, что Мендель отметила рост протестных настроений в Киеве из-за все ужесточающихся мер по мобилизации.