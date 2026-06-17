Посол Мирошник: акт возмездия Киеву за удар по автобусу с детьми скоро последует Фото: канал в мессенджере "Макс" врио главы Брянской области Егора Ковальчука

Акт возмездия киевскому режиму за атаку в Брянской области на автобус с детьми из Беларуси неизбежно последует в скором времени. Об этом в интервью на Радио "Комсомольская правда" заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник.

"Это кровавый античеловеческий теракт. Киев показал вновь свое истинное лицо. Акт возмездия последует. Системные удары будут", - сказал дипломат.

По его словам, Москве опять нужно предупреждать иностранных послов, чтобы они покинули Киев.

Также Мирошник отметил, что следует дать правовое определение, в соответствии правилами международного гуманитарного права. Это деяние ВСУ является военным преступлением и относится к категории наиболее тяжких. Здесь очевидна атака на гражданский транспорт, добавил посол.

Как писал сайт KP.RU, днем 17 июня в Брянской области боевики ВСУ при помощи дрона атаковали автобус с детской футбольной командой из Беларуси, которая ехала на отдых в Геленджик. В результате ЧП погибла женщина, сопровождавшая команду, еще шесть человек ранены, в том числе четверо детей.

Напомним, 25 мая МИД РФ рекомендовал иностранным гражданам и представителям дипмиссий как можно скорее покинуть Киев после совершенной ранее атаки украинских беспилотников на общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР, в результате которого погиб 21 подросток.