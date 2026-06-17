Невролог рассказала, что запускает приступы мигрени

Повышенная возбудимость нервов вызывает мигрень. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мигрень возникает из-за особенностей работы нервной системы и повышенной чувствительности отдельных участков мозга, рассказала врач-невролог Ксения Шевцова. В основе приступов лежит повышенная возбудимость нервных клеток. Об этом пишет «Газета.Ru».

«При воздействии мигренозных триггеров (стресс, изменение погоды, гормональные факторы, определенные продукты питания) возбудимость тригеминальной системы усиливается, возникает нейрональное воспаление, и человек чувствует боль», – объяснила невролог.

Также значительное значение имеют генетические факторы. У разных людей нервная система по-разному реагирует на раздражители, поэтому и приступы могут отличаться по силе и длительности.

По словам специалиста, из-за особенностей механизма обычные обезболивающие помогают не всегда. При мигрени болевая система становится настолько чувствительной, что стандартные противовоспалительные препараты могут быть недостаточно эффективны, а характер приступов у каждого человека остается индивидуальным.

Ранее невролог рассказала, как отличить мигрень от обычной головной боли. Она назвала ключевые различия.