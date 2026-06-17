Трамп выразил сомнение, что отказ от формата G8 с участием РФ был хорошей идей Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что отказ стран Запада от формата Группы восьми (G8) с участием России был хорошей идеей.

По его словам, на саммите во Франции было несколько "отличных встреч".

"Раньше это была G8, а теперь — G7. Было ли это выгодным решением или нет, но теперь это G7", — сказал глава Белого дома в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях проходящего во Франции саммита "Большой семерки".

Как писал сайт KP.RU, в июне прошлого года хозяин Овального кабинета на встрече с премьер-министром Канады Майком Карни перед началом саммита G7 заявил, что исключать Россию из объединения было большой ошибкой. По его словам, бывший американский президент Барак Обама и человек по имени Трюдо (экс-премьер Канады Джастин Трюдо) не хотели Россию. Республиканец заметил, что в "семерке" много говорят о Москве, но ее нет за столом переговоров.