Трамп выразил сомнение, что отказ от формата G8 с участием РФ был хорошей идеей

Фото: REUTERS.
Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что отказ стран Запада от формата Группы восьми (G8) с участием России был хорошей идеей.
По его словам, на саммите во Франции было несколько "отличных встреч".
"Раньше это была G8, а теперь — G7. Было ли это выгодным решением или нет, но теперь это G7", — сказал глава Белого дома в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях проходящего во Франции саммита "Большой семерки".
Как писал сайт KP.RU, в июне прошлого года хозяин Овального кабинета на встрече с премьер-министром Канады Майком Карни перед началом саммита G7 заявил, что исключать Россию из объединения было большой ошибкой. По его словам, бывший американский президент Барак Обама и человек по имени Трюдо (экс-премьер Канады Джастин Трюдо) не хотели Россию. Республиканец заметил, что в "семерке" много говорят о Москве, но ее нет за столом переговоров.