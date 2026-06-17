Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 июня 2026 15:58

Лавров назвал истинные цели Киева при атаке на автобус с детьми из Беларуси

Лавров: ВСУ атаковали автобус с детьми сознательно, надеясь посеять панику
Сергей ГАПЧУК
Лавров: ВСУ атаковали автобус с детьми сознательно, надеясь посеять панику

Лавров: ВСУ атаковали автобус с детьми сознательно, надеясь посеять панику

Фото: REUTERS.

Атака украинских боевиков на автобус с детской футбольной командой из Беларуси в Брянской области была совершена сознательно, в надежде посеять панику. Об этом в комментарии журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это абсолютно в стиле киевского режима, сознательно, в надежде посеять панику, подорвать единство народа, сознательно бить по гражданским целям и особенно по детям", - подчеркнул глава ведомства.

Как писал сайт KP.RU, ранее посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинский главарь Владимир Зеленский в течение нескольких недель пытался устроить провокацию для Беларуси. Дипломат отметил, что поэтому вполне логично, когда украинские националисты продолжают такого рода действия.