В Киеве хотят сделать Крым островом: Лавров высмеял слова главы Минобороны Украины

Глава МИД России Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратился к главе Минобороны Украины. Российский министр призвал объясниться. В частности, речь идет о том, как Киев хочет «сделать Крым островом».

«Я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать, потому что он ссылался на беспилотники. На любой беспилотник есть "противоядие", мы сейчас над этим самым активным образом работаем. Он недавно в должности, ему освоиться надо», — рассказал российский дипломат в разговоре с прессой.

Напомним, ранее стало известно, что международный суд в Гааге отклонил иск Киева о правах Украины на Керченский пролив. Отмечается, что это первый раз, когда международный орган отстоял права России в новых границах. Также это закрывает вопрос судоходства НАТО в Керченском проливе.