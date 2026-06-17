Почему от нервов портятся зубы: объяснение стоматолога

Тревожность отражается на состоянии зубов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Постоянный стресс и тревожность могут буквально «разрушать» зубы, постепенно портить эмаль и повышать риск кариеса. По словам стоматолога-терапевта Анастасии Хритовой, дело в реакциях организма. Об этом пишет «Газета.Ru».

«При стрессовых состояниях также может развиваться ксеростомия — сухость во рту. Не происходит должного омывания зубов слюной, в которой содержатся полезные минералы. Все это приводит к ослаблению тканей зуба и их разрушению, поражению кариесом», – объяснила эксперт.

Врач объяснила, что при стрессе у многих появляется привычка сжимать зубы или скрежетать ими во сне. Это постепенно стирает эмаль и делает зубы более уязвимыми.

Плюс ко всему тревожность часто «бьет» по желудку: появляются изжога и рефлюкс, а кислота дополнительно разрушает эмаль. Добавляются и бытовые привычки – тянет на сладкое, хочется что-то постоянно жевать, и все это тоже ускоряет проблемы с зубами.

Как прежде рассказала психолог Лидия Кутузова, что повышенная тревожность в отношениях не всегда является проблемой сама по себе, а часто связана с особенностями характера человека.