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НовостиОбщество17 июня 2026 16:39

В Кремле заявили, что ВСУ целенаправленно атаковали автобус с детьми

Власти РФ осудили теракт ВСУ в отношении автобуса с детьми из Белоруссии
Людмила МИТРОХИНА
В Кремле заявили, что ВСУ целенаправленно атаковали автобус с детьми Фото: личная страница ВРИО губернатора Брянской области

В Кремле заявили, что ВСУ целенаправленно атаковали автобус с детьми Фото: личная страница ВРИО губернатора Брянской области

В Кремле назвали терактом удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области. Отмечается, что власти России не только осудили атаку киевского режима, но и заявили, что он был неслучаен. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что это еще один бесчеловечный террористический акт. Очевидно сейчас, даже до следствия, что это была целенаправленная атака», — рассказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что операторы дронов знают, что атакуют, и в данном случае это был автобус с мирными жителями, включая детей.

Это делается для устрашения мирных жителей. ВСУ хотят добиться паники у населения приграничных регионов России. Также в Кремле отметили, что РФ ответит на удар ВСУ по автобусу с детьми.