Минэнерго Индонезии заявило о готовности продолжать импорт российской нефти Фото: REUTERS.

Индонезия не собирается прекращать импорт российской нефти, даже если судоходство через Ормузский пролив возобновится из-за уменьшения напряжённости на Ближнем Востоке. Об этом сообщил Дви Анггия, официальный представитель министерства энергетики и минеральных ресурсов страны.

«Ранее обсуждались планы по открытию маршрута через Ормузский пролив, однако ситуация остается очень динамичной. Что точно - президент дал четкое указание продолжать укреплять национальные энергетические резервы различными способами, включая импорт российской нефти. Этот процесс будет продолжен, он остается в работе», - заявил Анггия.

Указ президента Индонезии Прабово Субианто №26 от 2026 года предусматривает меры для укрепления энергетической безопасности. Согласно документу, планируется увеличить закупки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. Право на импорт предоставлено ряду организаций, в том числе государственному центру Lemigas. В рамках диверсификации поставок также планируется сотрудничество с Нигерией, Анголой и США.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия планирует в 2026 году ввести безвизовый режим с Малайзией, Кувейтом и Индонезией.