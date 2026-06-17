Водителям раскрыли, как избежать покупки поддельного моторного масла

Поддельное масло вызывает скрытые проблемы с двигателем. Фото: Lukas Gojda / Shutterstock / Fotodom

Автоэксперт Денис Мигаль рассказал, что проблема поддельного моторного масла остается актуальной для российских водителей, а отличить оригинал от фальсификата по внешнему виду практически невозможно. Об этом пишет Lenta.ru.

«Понять, что вы купили поддельное масло, сложно. Неприглядная канистра, вызывающая сомнения, может оказаться оригинальной, просто производитель сменил поставщика тары или дизайн, а в идеальной емкости может содержаться подделка», – рассказал эксперт.

Мигаль отметил, что подделка опасна тем, что ее вред часто проявляется не сразу, а накапливается со временем. Водитель может долго не замечать проблем, пока двигатель постепенно начинает изнашиваться быстрее обычного.

Специалист советует обращать внимание на тревожные признаки – более шумную работу мотора, трудный запуск зимой, рост расхода топлива и изменение цвета выхлопа. Рекомендуется менять моторное масло чаще, чтобы снизить риск негативных последствий от возможных подделок.

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