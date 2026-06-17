Умерла актриса, сыгравшую девочку-монстра в культовом ужастике "Звонок"

Дейзи Чайз скончалась в возрасте 35 лет. Фото: l89/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Умерла Дэйви Чейз во вторник, 16 июня 2026 года. Об этом сообщил ее бойфренд Рой Эрнандес. Чейз была известна по роли в фильме ужасов «Звонок».

Актриса умерла от менингита и сепсиса. В начале июня ее госпитализировали в Лос-Анджелесе из-за истощения. Другие подробности смерти актрисы не разглашаются.

Дэйви начала актерскую карьеру в восемь лет, дебютировав в сериале «Сабрина — маленькая ведьма». Затем она снималась в «Зачарованных» и «Скорой помощи». Озвучила главную героиню в мультфильме «Лило и Стич» и сыграла Самару в хорроре «Звонок», завоевав любовь публики.

Ранее KP.RU сообщил, что звезда сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем внезапно скончалась в 35 лет. Актриса скончалась у себя дома, рядом с ней была ее мать.