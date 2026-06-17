Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 июня 2026 18:16

Владимир Путин приложился к святыне в Благовещенском соборе Казанского Кремля

Путин посетил Благовещенский собор в Казани и пообщался с прихожанами
Мария МАМАЕВА
Владимир Путин приложился к святыне в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин приложился к святыне в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин приложился к святыне во время посещения Благовещенского собора Казанского Кремля перед началом саммита Россия - АСЕАН. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Перед началом двусторонних встреч на полях саммита Россия – АСЕАН Владимир Путин посетил Казанский кремль», - говорится в сообщении.

Российский лидер посетил православный храм и мечеть на территории Казанского Кремля вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Также Путин пообщался с прихожанами, находившимися в Благовещенском соборе во время его визита.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин выступил на саммите в Казани. Как заявил глава государства, страны АСЕАН и Россия поддерживают справедливую систему мироустройства и отстаивают принципы суверенного равенства