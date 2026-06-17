У россиянки выявили синдром поджаренной кожи от ноутбука Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Екатеринбурженка заработала «синдром поджаренной кожи» после длительной работы за ноутбуком. Она обратилась в кожно-венерологический диспансер с жалобой на сыпь коричнево-багрового цвета на верхней части ног. Об этом пишет издание «КП-Екатеринбург».

Отмечается, врачи сначала предположили, что у россиянки проблемы с сосудами. Однако после сбора анамнеза выяснилось, что женщина часто ставила на бедра ноутбук, работая дома.

«В диалоге с пациенткой выяснилось, что женщина в последнее время работает удалённо, в течение продолжительного времени использует ноутбук, располагая его на бёдрах. С наступлением первых жарких дней этот контакт с кожей стал прямым, что и вызвало реакцию», – пишет «Комсомолка» со ссылкой на сведения Минздрава Свердловской области.

Врачи поставили диагноз — тепловая эритема — хронический дерматоз, вызванный длительным воздействием инфракрасного излучения умеренной интенсивности. Запущенное заболевание может привести к атрофии кожи и плоскоклеточному раку. Однако россиянка обратилась вовремя к медикам. Лечение даст положительный результат, но займет не одну неделю.

Ранее KP.RU сообщил, что важно четко регулировать время работы за компьютером. Также важно не использовать цифровые платформы для досуга, иначе можно столкнуться с зависимостью.