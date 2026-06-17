Сыгравшая девочку-монстра в фильме ужасов «Звонок» умерла: названа причина смерти Дэйви Чейз

Фото: кадр из фильма..
Стала известна причина смерти американской актрисы Дэйви Чейз, которая сыграла роль девочки-монстра в культовом фильме ужасов «Звонок». Она скончалась от менингита и инфекции крови, которая была вызвана сепсисом.
В начале июня Чейз была госпитализирована в одну из клиник в Лос-Анджелесе. У актрисы наблюдалось истощение. Другие подробности о смерти девушки, правда, не разглашаются по неизвестной причине.
Ранее KP.RU сообщал, что Дэйви Чейз скончалась в минувший вторник, 16 июня. Актрисе было 35 лет.
Чейз начала свою актерскую карьеру в восемь лет, снявшись в популярных сериалах «Сабрина - маленькая ведьма», «Зачарованные» и «Скорая помощь». Она также была широко известна как исполнительница роли девочки Самары в культовом хорроре «Звонок».