Сыгравшая девочку-монстра в фильме ужасов «Звонок» умерла: названа причина смерти Дэйви Чейз

Сыгравшая девочку-монстра в ужастике «Звонок» Дэйви Чейз умерла от менингита. Фото: кадр из фильма..

Стала известна причина смерти американской актрисы Дэйви Чейз, которая сыграла роль девочки-монстра в культовом фильме ужасов «Звонок». Она скончалась от менингита и инфекции крови, которая была вызвана сепсисом.

В начале июня Чейз была госпитализирована в одну из клиник в Лос-Анджелесе. У актрисы наблюдалось истощение. Другие подробности о смерти девушки, правда, не разглашаются по неизвестной причине.

Ранее KP.RU сообщал, что Дэйви Чейз скончалась в минувший вторник, 16 июня. Актрисе было 35 лет.

Чейз начала свою актерскую карьеру в восемь лет, снявшись в популярных сериалах «Сабрина - маленькая ведьма», «Зачарованные» и «Скорая помощь». Она также была широко известна как исполнительница роли девочки Самары в культовом хорроре «Звонок».