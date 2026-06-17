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НовостиВ мире17 июня 2026 19:23

Трамп не стал отвечать, кто ответственен за продолжение конфликта на Украине

Трамп заявил, что пытается урегулировать вооруженный конфликт на Украине
Мария МАМАЕВА
Трамп не стал отвечать, кто ответственен за продолжение конфликта на Украине

Трамп не стал отвечать, кто ответственен за продолжение конфликта на Украине

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о том, кто ответственен за продолжение вооруженного конфликта на Украине. Главу Белого дома попросили прокомментировать ситуацию вокруг боевых действий во время встречи с премьером Индии Нарендрой Моди.

«Я не хочу это комментировать, потому что я пытаюсь урегулировать (конфликт - прим. ред.), а это усложняет процесс», - отметил Трамп.

При этом американский лидер отметил, что удивлен нежеланием главы киевского режима Владимира Зеленского заключить мирное соглашение по Украине.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп высказался о завершении украинского конфликта. Как заявил американский лидер, Москва и Киев хотят окончания боевых действий. Трамп также сообщил о хороших разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.