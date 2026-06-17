Трамп не стал отвечать, кто ответственен за продолжение конфликта на Украине Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о том, кто ответственен за продолжение вооруженного конфликта на Украине. Главу Белого дома попросили прокомментировать ситуацию вокруг боевых действий во время встречи с премьером Индии Нарендрой Моди.

«Я не хочу это комментировать, потому что я пытаюсь урегулировать (конфликт - прим. ред.), а это усложняет процесс», - отметил Трамп.

При этом американский лидер отметил, что удивлен нежеланием главы киевского режима Владимира Зеленского заключить мирное соглашение по Украине.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп высказался о завершении украинского конфликта. Как заявил американский лидер, Москва и Киев хотят окончания боевых действий. Трамп также сообщил о хороших разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.