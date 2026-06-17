Дмитриев рассказал о скором визите представителей США в Россию: подробности

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев Фото: REUTERS.

Европейцы возмущены разговором президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в интервью Павлу Зарубину для «Вести» рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Также он отметил, что представители США могут в скором времени приехать в Россию. Представитель Кремля не раскрыл главной цели визита, но не исключено, что разговор будет идти о конфликте на Украине.

«Я не называл бы конкретные даты [визита делегации из США], но диалог точно продолжается. Был очень хороший разговор президента Путина, президента Трампа. Все европейцы, британцы в бешенстве от того, что этот диалог продолжается. Поэтому точно ждем, ждем в довольно ближайшее время», — резюмировал Дмитриев, подчеркнув, что точные даты объявят в Кремле.

Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле также комментировали возможную будущую встречу представителей США с лидером России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил такую встречу, однако он также не стал называть точных дат.