Горелых: суд арестовал в Нижнем Тагиле «Адольфа Гитлера» Фото: Ольга ЮШКОВА.

Суд арестовал студента Тимофея Вахонина из Нижнего Тагила, купившего пиццу под именем "Адольф Гитлер". Также он размещал свастику в интернете. Об этом рассказал представитель МВД Валерий Горелых.

"Свердловская полиция добилась ареста "Адольфа Гитлера". Судья Ленинского района Нижнего Тагила, рассмотрев материалы территориального ОВД, признала виновным местного жителя Тимофея Вахонина в распространении нацистской символики", — резюмировал представитель правоохранительных органов.

Против Вахонина завели дело о пропаганде фашизма. Задержанный раскаялся и заявил, что не понимал смысла своего поступка. Однако правоохранительные органы сомневаются в правдивости его слов, будет проведена проверка. А до этого времени фигурант будет находиться под стражей. По меньшей мере, ему грозит срок до 15 суток за хулиганство.

Ранее KP.RU сообщил, что в Подмосковье задержали студента. Он с ножом напал на 7-летнюю девочку. Фигурант дела признался, что якобы некие голоса ему сказали убить школьницу.