Экономист озвучил прогноз по снижению ключевой ставки на следующий год

Экономист Федоров: ключевая ставка может снизиться до 10% в следующем году Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В следующем году ключевая ставка может значительно снизиться и составит порядка 10%. Таким мнением в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» заявил экономист Илья Федоров.

«Мы считаем, что ставка будет находиться в районе 10–10,5%. Оставлять ставку на уровне 11% или выше Банку России будет сложно, все-таки экономика находится в достаточно зажатом состоянии», — поделился собеседник издания.

По его мнению, нельзя исключать и снижение ставки даже ниже порога в 10%, однако, такой сценарий вероятен при самых удачных обстоятельствах. Жесткий сценарий предусматривает ставку немногим выше 11%.

Тем временем стало известно, что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 19 июня примет участие в пресс-конференции. Мероприятие пройдет по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке, передал RT.