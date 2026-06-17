Врач объяснила, как кофе на самом деле влияет на мигрень

Невролог Шевцова: резкий отказ от кофеина может спровоцировать мигрень Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кофеин способен облегчить течение приступа мигрени, особенно если пациент постоянно употребляет кофе или другие подобные напитки. Об этом в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» сообщила врач-невролог Ксения Шевцова.

«При регулярном потреблении кофеина резкий отказ от него может стать причиной мигрени. При повторном поступлении стимулятора в организм тяжесть приступа может, соответственно, снизиться», - заявила доктор.

По ее словам, приступы мигрени могут возникнуть даже на фоне голода, поэтому сахар или сладкие продукты иногда также может помочь при приступе.

Тем временем, телеканал «Царьград» сообщил, что приступы мигрени могут длиться до 72 часов, сопровождаться сильной болью, тошнотой и рвотой. При этом мигрень часто начинается с одной стороны головы, но в дальнейшем боль может усиливаться и распространяться.