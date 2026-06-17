Невролог Шевцова: мигрень с аурой увеличивает риски развития инсульта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мигрень с аурой – зрительными и сенсорными симптомами – повышает риск инсульта примерно в два раза, при этом курение и повышенное давление создают дополнительную опасность. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявила заместитель главврача Университетской клинической больницы №3 Сеченовского Университета, врач-невролог, цефалголог Ксения Шевцова.

Специалист уточнила, что мигрень является неврологическим заболеванием, проявляющимся интенсивной головной болью. При этом перед приступом головной боли или во время него может возникать аура – вспышки света или темные пятна перед глазами, затуманенность зрения.

«По усредненным данным исследований, мигрень с аурой повышает риск инсульта примерно в два раза. Однако важно внимательно оценивать индивидуальные факторы риска», – предупредила Шевцова.

Телеканал «Царьград» рассказал, какие продукты могут вызывать мигрень. Среди них — выдержанные сыры, колбасные изделия, алкогольные напитки, шоколад и цитрусовые фрукты. Кроме того, чрезмерное употребление кофеина также может провоцировать головную боль.