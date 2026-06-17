Стало известно, кому вредно пить кефир

Биолог Лялина посоветовала отказаться от кефира при гастрите и язве Фото: Shutterstock.

Кефир считается полезным продуктом, однако некоторым людям он может нанести серьезный вред. Об этом «Ленте.ру» сообщила биолог Ирина Лялина.

«Молочная кислота и продукты брожения стимулируют секрецию соляной кислоты. Это вызывает дополнительное раздражение и химическое воздействие на поврежденную слизистую, что усиливает боль, изжогу и может спровоцировать эрозии или обострение язвы», — сказала специалист.

Она отметила, что кефир противопоказан людям с гастритом с повышенной кислотностью, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюксной болезнью и дуоденитом.

360.ru предупредил, что если кефир был открыт долгое время, то в таком продукте кисломолочные бактерии погибают, а остаются только дрожжи. В результате напиток провоцирует брожение в ЖКТ, нарушение микрофлоры, вздутие живота и диарею.